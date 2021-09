Rodrigo González a Gigi Mitre tras pedirle que se amiste con Sofía Franco: “Suficiente tengo con mi vida”

En la reciente edición de Amor y fuego, Rodrigo González y Gigi Mitre mostraron una nota donde Sofía Franco se pronuncia sobre su matrimonio y deja entrever que podría reconciliarse con su esposo.

“Yo todavía sigo casada, todo está bien, tratando de arreglar las cosas, siempre hay una nueva oportunidad. (...) No es fácil hablar de momentos difíciles, pero hay que salir adelante y estar bien, positivos. Estamos tomándolo con calma, hemos reflexionado porque ambos tuvimos errores y bueno, ahora veo un cambio total, reivindicándose de algunos problemas familiares que hemos tenido y que no viene al caso hablar”, explicó Franco.

Mientras se mostraba el informe, el popular ‘Peluchín’ comentó que su excompañera de conducción lucía un poco afectada y aseguró que pudo identificar ello debido a que la conoce desde hace muchos años.

Tras este comentario, Gigi sugirió que podría darse la oportunidad de que retome su amistad con Sofía Franco, luego de estar distanciados por muchos años. Ante este pedido, fiel a su estilo, Rodrigo aseguró que no es necesario y que se siente bien tal y como está.

“Ya que la conoces tanto, dale un consejito, vuélvete a amistar”, dijo Gigi Mitre.