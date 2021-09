Karla Tarazona descarta participar en Reinas del show: “No me presto al show de nadie”

Luego de la polémica que generó la presencia de Isabel Acevedo y Vania Bludau, exparejas de Christian Domínguez, en el reality Reinas del show, Karla Tarazona fue consultada por una posible invitación al espacio que conduce Gisela Valcárcel.

Ella descartó totalmente la posibilidad de presentarse en el programa de América TV, que ha recibido duras críticas durante la semana por mencionar los pasados romances del líder de la Gran Orquesta Internacional.

“No me interesa hablar de temas que no tienen nada que ver con mi vida actual. Yo no me presto al show de nadie, pues sobre todas las cosas está mi familia primero”, señaló para Trome la presentadora de televisión, quien actualmente está casada con el empresario Rafael Fernández.

“No existe ni la más remota posibilidad, no me interesa ir. Ando ocupada en hacer crecer mi negocio, al igual que mi esposo que está ocupado en cosas productivas”, añadió.

Isabel Acevedo y Vania Bludau se enfrentaron en un candente duelo de baile en Reinas del show. Foto: captura de América

Por otro lado, Karla Tarazona se refirió a Leonard León, padre de sus primeros hijos, y aseguró que no quiso firmar los permisos para llevar de viaje a los menores.

”Estoy tranquila porque mis hijos saben por qué no viajan y todo se lo dejamos a la justicia. Mis hijos están al tanto de todo, ya están grandes y no se les miente, pero tiempo al tiempo”, explicó.