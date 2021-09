Alejandra Baigorria sobre regalo de Said Palao: “No importa el material, sino la intención”

Alejandra Baigorria celebró su cumpleaños número 33 el 8 de septiembre junto a Said Palao, quien le obsequió una lujosa maleta marca Louis Vuitton. Tras esta romántica sorpresa, la modelo y empresaria se mostró muy entusiasmada y contó detalles sobre cómo la pasó junto a sus seres queridos.

“A mí me encantan mis cumpleaños y él (Said) lo sabe, mi familia también, mis amigos también, así que la he pasado lindo, entre sueño, cansancio y el avión... Estoy contenta”, dijo a las cámaras de América Espectáculos.

Asimismo, Alejandra Baigorria, quien participó en el Esto es guerra vs. Guerreros México, aseguró que más allá de lo material, lo más importante es que Said Palao se haya tomado el tiempo de regalarle algo que realmente pueda ser de su agrado.

“Se pasó con el regalo, con todo. Más que es el regalo es el detalle, que la persona que lo prepara, lo piense y busque lo que te va a gustar, eso es lo más bonito”, señaló.

“No importa lo que sea el material, sino la intención, la forma, la sorpresa y cómo te lo hace. Creo que eso demuestra mucho de la persona”, añadió la empresaria luego de que Said Palao fue criticado por Aleska Zambrano, su expareja, debido al lujoso regalo.

Alejandra Baigorria y Said Palao iniciaron una relación sentimental en enero de este 2021. A mediados de julio, la pareja cumplió sus primeros seis meses como enamorados.

Alejandra Baigorria pide un hijo con Said Palao en su cumpleaños

Durante las celebraciones por su cumpleaños, Alejandra Baigorria pidió como deseo tener un hijo junto a Said Palao, su actual pareja.

“Se viene el matrimonio y el Saidcito”, comentó la empresaria ante la sorpresa y el entusiasmo de todos los presentes en su fiesta número 33.