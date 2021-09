El 9 de setiembre se emitió el episodio 24 del reality El poder del amor, grabado en una mansión en Turquía, donde uno de los momentos más intensos y románticos lo protagonizó la modelo Shirley Arica junto Reiner Izquierdo, uno de los pretendientes que buscan conquistar a la peruana.

Sin embargo, fue precisamente está situación la que generó más dudas e inseguridades en la exintegrante de Combate, según dijo durante una plática con la hondureña Mariela Lemus y la puertorriqueña la Andrea Ruiz.

Mientras que el estadounidense Reiner Izquierdo le comentaba a su compañero Alejandro Royg que Shirley Arica era alguien a la “que le gusta que la enamoren a la antigua” y que la relación que buscaba era difícil de encontrar pero no imposible, esta escuchaba los consejos que le proporcionaban sus amigas al otro extremo de la casa.

“Nada es seguro en la vida. Vos tenés que seguir a tu corazón y lo que sentís. Eso es lo bonito porque, si supiéramos a lo que vamos todo el tiempo, sería como aburrido”, comentaba Mariela Lemus. “Nadie quiere volver a sentir que no lo valoran”, agregó.

“Yo he estado hasta el fondo. No te imaginas todo lo que he pasado”, respondió Shirley Arica. “Y tampoco (quiero volver a pasarlo)”, añadió.

A esto, la exconductora del programa A toda máquina le recomendó encontrar un punto medio entre mantenerse equilibrada y evaluar sus probabilidades. “Tienes que aventarte”, le sugirió.

“Me he vuelto más fría que nunca, la verdad. Ya no sé cómo conquistar a alguien” , comentó Shirley Arica, quien minutos después mantuvo una reunión con el puertorriqueño Jorge Alejandro, su segundo pretendiente.

El galán le pidió que defina qué es lo que ella siente por él, pregunta que la modelo evitó responder. Aunque, para el final del episodio de El poder del Amor, aseguró que ya estaba casi segura de a cuál de los dos darle una oportunidad.