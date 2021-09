Karol G rompe en llanto tras el éxito de sus conciertos: “No me lo creo”

La cantante colombiana Karol G está encuentra preparándose para el Bichota Tour 2021, gira que inicia en octubre de este año con una serie de conciertos por los Estados Unidos. Este ciclo de presentaciones tiene como destino final el país natal de la intérprete.

Los conciertos del 4 y 5 de diciembre se llevarán a cabo en Medellín, Colombia y, a pesar de la lejanía de las fechas estimadas, las entradas ya se agotaron en su totalidad. Noticia que la cantante recibió con mucha emoción, por lo que no pudo evitar romper en llanto mientras agradecía a sus fans.

“Yo he estado todo el día así porque no me dio tiempo ni de celebrar el primer sold out cuando ya tenemos el segundo sold out así que solo puedo decir que los que van a ir la vamos a pasar impresionante”, se le escuchaba decir a la artista urbana en sus historias de Instagram.

La cantante reiteró el cariño que siente por su país natal debido a las oportunidades que tuvo allí para poder formarse y triunfar en la música.

“Colombia siempre ha sido muy importante para mí, y mi carrera no sería lo que hoy es si en mi casa no me hubieran dado la oportunidad que me dieron y no hubieran sido como fueron conmigo antes de buscar oportunidades en otras partes del mundo”, continuaba relatando la intérprete.

Asimismo, finalizó con un emotivo mensaje para sus seguidores respecto a perseguir sus sueños.

“Que todos los que estén viendo este video se motiven un montón porque les juro por Dios que no es como que disfruta los 20 que no sé que, nada, trabaja los 20 para que disfrutes los 30. Trabaja muy duro que hay muchas oportunidades, todo el mundo puede brillar, y cumplir sueños es una cosa muy chimba (...). Esto no me lo creo, pero los amo mucho, gracias”, finalizó la artista con la voz entrecortada.