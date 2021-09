Esto es guerra pide revancha a Guerreros México: “Competiremos aquí y bajo nuestras reglas”

Esto es guerra perdió el versus contra Guerreros México que se realizó los días 6 y 7 de septiembre en los estudios de Televisa; sin embargo, los peruanos se mostraron orgullosos de su participación. Al final del duelo, Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz retaron a los conductores a enfrentarse nuevamente, pero esta vez en los estudios de América Televisión en Pachacamac.

“Los esperamos en Lima con todo el cariño y respeto del mundo. Este equipo peruano la viene peleando hace muchísimo tiempo, buscando entretener a la familia peruana. Hay unos fans maravillosos en Perú, a ellos nos debemos, ellos son el alma y el corazón del programa”, expresó el conductor.

“Muchas veces nos critican, pero finalmente nos empujan a tomar este tipo de desafíos. Nos vamos con la frente en alto porque lo dejamos todo en la competencia. Estamos de pie y siempre mirando al cielo”, añadió Gian Piero Díaz, quien protagonizó una discusión con Luis ‘Potro’ Caballero en el Esto es guerra vs. Guerreros México.

Además, en el Instagram oficial de EEG Perú se aprecia un potente mensaje en el que los peruanos demuestran estar ansiosos por volver a competir con el grupo ‘charro’. “¡Una gran experiencia! Vivimos un intenso enfrentamiento en estos dos días. Aprendimos de nuestros errores y nos unimos más como equipo. Gracias Guerreros México. ¡Esperamos la revancha y aquí competiremos bajo nuestras reglas!”, señala la publicación.

