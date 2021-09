Maricarmen Marín revela que sintió los movimientos de su hija por primera vez en su vientre

Maricarmen Marín volvió a ausentarse de Mujeres al mando, lo que ocasionó una serie de preguntas entre sus seguidores, así como una gran preocupación por un posible motivo relacionado con su estado de gestación.

Con el fin de despejar todas las dudas, la intérprete de cumbia se conectó vía zoom con las conductoras del programa para explicar por qué no se le ha visto en las pantallas.

“Estoy muy bien, les cuento que a pesar de que no tengo esta pancita así como quisiera de gigante, mi bebita todavía no se quiere mostrar, tiene un superpeso y un supertamaño, tanto así que me mandaron a hacer un montón de análisis para descartar diabetes gestacional, para descartar insulina, un montón de cosas, y mi doctor me dijo: ‘Mari, vamos a descansar un ratito hasta que salgan todo los resultados’”, explicó la cantante.

Debido a que su ausencia no se debe a un cuadro de gravedad, indicó que volverá a las pantallas a partir de la próxima semana, y que en su lugar, estará Karen Schwartz.

Antes de despedirse, la artista tropical también comentó con sus colegas el emocionante momento que vivió junto a su pareja Sebastián Martins al sentir por primera vez los movimientos de su hija dentro de su vientre.

“El día de ayer por primera vez la sentí. Fue maravilloso porque estaba junto con Sebas y entonces digo: ‘Qué está pasando‘, y pusimos los dos nuestra manito y empezaron sus movimientos que no pararon hasta la noche. No sabes, estoy feliz”, relataba la cantante sumamente emocionada.

Asimismo, agradeció a sus seguidoras en redes sociales, a quienes consultó preocupada en cuánto tiempo debía sentir las pataditas de su pequeña.

“Gracias a todas las mamitas que me iban escribiendo por Instagram, porque preguntaba en qué momento las sienten (las patadas), porque yo ya tengo ahorita 24 semanas y recién las he sentido. Como bien decimos, cada cuerpo es distinto”, detalló la artista.

