Andrea Luna, quien fue captada besándose con Andrés Wiese en una discoteca de Miami a inicios de agosto, brindó una entrevista en vivo por Instagram, en la que respondió a los ataques que recibió en las redes sociales tras la difusión del ampay de Magaly TV, la firme.

Durante la conversación, que fue compartida por el portal Instarándula, la actriz peruana se defendió de las críticas hacia su persona y aclaró que ella es libre de hacer con su vida privada lo que mejor le parezca.

“Si me quieren seguir a mí, síganme por mi trabajo. Y si quiero poner fotos en bikini, pues pongo fotos en bikini porque a mí me gusta mi cuerpo y si quiero hablar lisuras, pues también las hablo”, aseveró Andrea Luna tras confirmar que terminó su relación con Pietro Sibille.

“Y si quiero chaparme a un chico, pues me lo chapo; y si quiero chaparme a una chica, pues me la chapo; y si quiero chaparme dos chicas, pues me las chapo porque es mi vida”, añadió la también modelo.

Durante la entrevista, Andrea también criticó la forma en que algunos medios de comunicación representan a las mujeres. “Y toda la culpa la tiene el periodismo malo...sí yo también soy periodista y me parece horrible el nivel de machismo que tienen los periodistas en el Perú. Es una vergüenza como tratan los periodistas a la mujer en el Perú, es denigrante”, señaló la protagonista de Sebastiana, la maldición.

Andrea Luna niega romance con Andrés Wiese

Durante la entrevista que ofreció en vivo por Instagram, Andrea Luna negó tener una relación sentimental con Andrés Wiese tras la difusión del ampay emitido por Magaly TV, la firme. Además, aclaró que le puso fin a su romance con el actor Pietro Sibille, quien fue su pareja durante varios años.

“Estoy sola y no estoy con ‘Ricolás’ como piensan, así que dejen de molestarme y respétenme. Soy mujer y merezco respeto, todos merecemos respeto”, sentenció la artista bastante ofuscada.

