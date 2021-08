Carlos Barraza manda mensaje a Leonard León: “Está haciendo cosas que no son correctas”

Hace unos días atrás, Karla Tarazona reapareció ante las cámaras de televisión para dar detalles de su engorroso lío legal con Leonard León. Esta vez, la conductora de televisión reveló que el cantante de cumbia pidió la reducción de la pensión de alimentos debido al golpe de la pandemia, a pesar de que desde antes no ha cumplido con dicho pago.

Esto generó que diversas figuras del espectáculo nacional criticaran al artista que ya ha sido protagonista de hechos similares. Ahora fue el turno de Carlos Barraza, quien le envió un fuerte mensaje al cumbiambero y hasta señaló que espera hablar con él para aconsejarle en el tema de los hijos.

Sin embargo, el sobrino del ‘Chato’ Barraza también evidenció su molestia con Leonard León por no cumplir con su responsabilidad de padre. ‘Tomate’ aseguró que la pandemia del coronavirus ha golpeado a todos los artistas, pero en el caso del cantante la falta de pago de la pensión por alimentos lo hace indefendible.

Karla Tarazona y Leonard León mantienen problemas legales desde hace varios años.

“Yo sé que los artistas estamos golpeados, pero eso (el incumplimiento de la pensión de alimentos) no viene de ahorita, viene desde hace muchos años atrás, desde antes de la pandemia él no cumplía tampoco, así que no puedo defender lo indefendible. Estimo mucho a Leonard, lo respeto como cantante, pero como padre y ser humano, está haciendo cosas que no son correctas”, explicó para Trome.

Asimismo, Carlos Barraza señaló que la justicia debería tener mayor rigor con quienes evadan su responsabilidad como padres. “Es algo inaceptable, inaudito y algo que no lo comparto ni lo compartiré nunca. Debería existir más mano dura con los padres que no cumplen con sus hijos”, añadió.

Para finalizar, el ahora locutor radial, expresó su total admiración hacia Karla Tarazona por haber sacado adelante a sus hijos a pesar de las dificultades.

