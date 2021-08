Christian Hudtwalcker pierde el control durante entrevista con Sigrid Bazán

En la reciente edición de Sin medias tintas, Christian Hudtwalcker perdió los papeles durante la entrevista que le realizó a la congresista Sigrid Bazán, donde desaprobó su proyecto de ley.

Luego de las críticas que dio el conductor del programa, la parlamentaria se mostró indignada por la exposición de sus fotos privadas y también lamentó ser la única congresista a quien atacan constantemente.

“Yo no he dicho que soy víctima, sino que se le juzga de diferente manera, se habla de sus novios, de sus vínculos y nunca acusaciones. Tú me dices quiénes me juzgan y me pides una lista. ¿Quieres saber qué me han criticado? Han puesto mis fotos personales, tú, Beto Ortiz, Magaly Medina. ¿Crees que eso no han hecho con otros congresistas?”, expresó la congresista.

“Mi punto es... defiendes tu proyecto de ley. A Guillermo Bermejo le han sacado mil y una cosas, por favor”, señaló el periodista bastante ofuscado.

Ante esta respuesta, Sigrid Bazán resaltó las denuncias por violencia que se le han realizado a Guillermo Bermejo: “¿Qué? ¿Sobre su vida personal? Una cosa es denuncia por violencia…”.

Inmediatamente, Christian Hudtwalcker volvió a cuestionar el proyecto de ley que ha propuesto la congresista.

“¿Tú defiendes tu proyecto de ley? ¿Te has reunido con el ministro de trabajo si vas a presentar un proyecto de ley laboral?”, insistió.

“Tranquilo, creo que no te ha gustado cuando te he tocado el tema del machismo”, respondió Bazán.

Finalmente, Hudtwalcker sostuvo: “Es un mal proyecto. El análisis costo beneficio no existe, no has hablado con el ministro de trabajo”.

