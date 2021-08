Jazmín Pinedo sobre la renuncia de Allison Pastor a Reinas del show: “No me meto”

Jazmín Pinedo se refirió a la inesperada renuncia en vivo de Allison Pastor durante la más reciente gala de El gran show. La bailarina, que sería reemplazada por Leslie Moscoso, expresó su desacuerdo con algunas decisiones de la producción y discutió con Gisela Valcárcel.

Luego del intenso momento, la ex chica reality fue consultada sobre la situación; sin embargo, aseguró que no desea entrometerse en incidencias de la competencia.

“De eso no voy a opinar. Si tuvieran que preguntarle algo sería a ella. Yo no me meto en problemas ajenos, no me interesa. Tengo bastante con los míos y con mi medio millón”, dijo al equipo de prensa del programa, haciendo referencia a la disputa legal que atraviesa con Latina.

Jazmín Pinedo también se refirió a la posible reincorporación de Leslie Moscoso a Reinas del show. La actriz cómica podría volver al programa para tomar lugar de Allison Pastor.

“Me encanta. Yo creo que Leslie tenía muchas ganas. Todas nos esforzamos para estar aquí. La copa se la va a merecer quien tenga que merecerla”, acotó la exconductora de Esto es guerra.

A diferencia de Jazmín Pinedo, Korina Rivadeneira sí le pidió a su compañera que vuelva a considerar su decisión. Durante la emisión en vivo de Reinas del show, resaltó el desempeño que ha tenido la pareja de Erick Elera semana a semana.

“Yo quiero que Allison recapacite y regrese porque es una mujer que ha demostrado ser una bailarina impecable. Merece regresar y merece estar en la final. Allison, recapacita. Las cosas siempre se arreglan conversando. Eres una mujer que el Perú ama. Mereces estar en la final”, expresó.

