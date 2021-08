Locutor radial ‘Chiki’ revela que su padre podría quedar parapléjico: “Es probable que no pueda caminar”

El locutor radial Gustavo Hernández, más conocido en el ámbito artístico como ‘Chiki’, se pronunció a través de su cuenta oficial de Instagram para dar a conocer que su padre se encuentra bastante delicado de salud.

Por medio de una extensa publicación, el conductor de radio Corazón contó el drama debido a que su progenitor, quien fue internado de emergencia al hospital Edgardo Rebagliati, podría quedar parapléjico de por vida.

“Mi hermano llevó de emergencia a mi papá al hospital Rebagliati porque no podía respirar bien. ¿Qué tenía? Hipertensión alta. Se quedó hospitalizado con oxígeno de manera estable y ayer (18 de agosto) por la mañana los doctores nos informaron que tenía la mitad del cuerpo paralizado. Él sigue en observación, no se aceptan visitas, pero lo más probable es que no pueda caminar o que tenga que vivir postrado en una cama. ¿Eso es calidad de vida?”, detalló.

Chiki

En la citada publicación, ‘Chiki’ aprovechó también para hacer un llamado a los hijos a cuidar de sus padres y estar siempre pendientes de la salud de los mismos.

“Amigos, nuestra función como hijos es luchar hasta el final por cuidar a nuestros viejitos. He sido fuerte, pero ayer (18 de agosto) por la noche no pude y me quebré peor que un niño. Para terminar y no aburrirlos, lleven a sus viejitos al doctor, siempre es bueno chequearse”, escribió. “Mi papá era una persona que a los 77 era súper sana y no se enfermaba nunca, pero por confiado no iba al doctor y miren lo qué pasó”, añadió en su Instagram.

