Kylie Jenner está embarazada de su segundo hijo con Travis Scott, afirma TMZ

La influencer Kylie Jenner y el rapero Travis Scott se encuentran esperando a su segundo hijo, según informó el portal internacional TMZ. Ambos son padres de la pequeña Stormi, de 3 años.

Todo empezó cuando el último jueves, Caitlyn Jenner, madre de la empresaria, se presentó en una visita oficial a The Toy Store en Quincy, California. Allí, anunció la llegada de un nuevo nieto a su familia; sin embargo, no aclaró a cuál de sus hijos se refería.

Habló de sus 18 nietos y bromeó con que quería llegar a tener 30. Dijo que eso podría suceder, “ya que pronto tendrá 19 nietos, pues hay uno que ya está en el horno”.

Este viernes 20, TMZ aseguró que sus fuentes confirmaron en exclusiva que se trata de la influencer de 24 años, quien además es modelo multimillonaria. “ Kylie Jenner se encuentra en las primeras etapas del embarazo y aún no sabe el sexo del bebé ”, se lee en la nota.

El reconocido medio Page Six también comunicó que había corroborado la noticia con personas cercanas a la familia. “Una fuente dijo que toda la familia está encantada”, señaló el portal.

Kylie Jenner aún no se ha pronunciado públicamente sobre su segundo embarazo. En entrevistas anteriores, la socialité declaró que sentía la presión de darle un hermano a su hija Stormi. “Todos mis amigos me presionan al respecto. Aman a Stormi. Definitivamente siento la presión de darle un hermano, pero no hay ningún plan”, expresó.

