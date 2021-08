Monique Pardo sobre comunicado de GV Producciones: “Tendrán que responder en un tribunal”

Este jueves 19 de agosto, GV Producciones, productora de Gisela Valcárcel, envió un comunicado en el que negó haber abandonado a Monique Pardo tras la fuerte caída que sufrió esta durante una presentación en Reinas del show en junio pasado.

“GV Producciones rechaza de manera tajante los comentarios emitidos las últimas semanas por parte de la señora Monique Pardo. Estamos seguros de que sus dolencias no corresponden a la reciente caída que ella sufrió en el programa y que sus acusaciones son falsas”, señalaba la publicación.

Ante ello, la exvedette, quien aseguró que sufre secuelas por causa del accidente, no se quedó callada y le envió un contundente mensaje a Gisela Valcárcel.

“¿Cómo puede saber ella que no corresponde y que quedan secuelas si la prueba más grande que existe es el video? ¿Ella me ha examinado? Ahora tengo pérdida rectal de sangre, así que me deben hacer una evaluación. Nosotros tenemos en el pecho, en el abdomen, la aorta y si sangra, tiene que verse de dónde es la sangre y si fuera de la aorta, ¿qué pude haber hecho para que sangre?”, aseveró en declaraciones al diario Correo.

“Es la palabra de la persona que, sinvergüenzamente, dice tener pruebas. Ellos no han pagado (los gastos de la clínica), me llevaron a emergencia solo una noche, porque lo exigió Julie Freundt”, añadió la exvedette.

Finalmente, Monique Pardo aseguró que se enfrentará a la productora de Gisela Valcárcel por la vía legal. “GV Producciones tendrá que responder en un tribunal. No será la primera vez que le gane un juicio a Gisela”, sentenció.

