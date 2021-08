José Alberto ‘el Canario’ será parte del concierto “Salsa del Bicentenario”

El reconocido cantante José Alberto ‘el Canario’ se suma al concierto “Salsa del Bicentenario”, que se ofrecerá este 18 de setiembre en el Jockey Club del Perú, tras el retorno de los conciertos en vivo.

Este miércoles se confirmó la presencia del salsero en el tan esperado show, el cual también contará con la presencia de grandes figuras internacionales como La India y Frankie Ruiz Jr.

El concierto “Salsa del Bicentenario” también incluye a la salsa peruana, pues estarán la Orquesta Bembé y Álvaro Rod como los exponentes de moda, sumándose ahora el sabor de Combinación de La Habana.

Cabe mencionar que el evento contará con todos los protocolos de bioseguridad, con capacidad limitada y las entradas están a la venta bajo la modalidad de Boxes.

Por otro lado, ‘el Canario’, este 2021, lanza un álbum de boleros que lleva por nombre “Rodando por el mundo” y en el que incluye como colaboradores a Pablo Milanés ,Gilberto Santa Rosa y Víctor Manuelle, Jorge Celedón, Charlie Aponte, Sergio Vargas, Millie Quezada, entre otros.

“Al bolero debo muchos momentos de felicidad. Con esta producción no estoy más que siendo recíproco con un género que me ha dado mucho y que me apasiona”, afirmó ‘el Canario’, quién además confirmó que el álbum contiene 9 temas y 2 bonus track grabados entre La Habana, Miami, New York, Madrid, San Juan, Santo Domingo, México y Bogotá.

“Mi base fuerte es la salsa. El bolero tiene su maña, tiene su truco, hay que ponerle mucho feeling, mucho sentimiento”, comentó ‘el Canario’ sobre este proyecto internacional que considera “una aventura” y del cual ya estrenó el primer sencillo.

