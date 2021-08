Brunella Horna sobre la relación con su suegro, César Acuña: “Lo admiro y lo quiero mucho”

Brunella Horna y Richard Acuña se han convertido en una de las parejas más estables de la farándula local. Por ello, muchos se estuvieron preguntando cómo era la relación entre la modelo y su suegro, César Acuña.

Este miércoles 17 de agosto, la empresaria realizó en su Instagram una serie de preguntas y respuestas en las que sus seguidores le consultaron sobre diversos temas relacionados a su vida privada, cuando de pronto uno de ellos le comentó “¿Te llevas bien con tu suegro?”.

Tras leer dicha interrogante, Brunella Horna, quien ha negado estar embarazada, confirmó que tiene un excelente vínculo con el excandidato presidencial y hasta le dedicó unas emotivas palabras de elogio al mismo. “Súper. Lo admiro y lo quiero mucho”, respondió la ex chica reality, junto a una foto en la que aparece al lado de César Acuña.

Brunella Horna y César Acuña

Cabe precisar que Brunella confirmó su romance con Richard Acuña, hijo de César Acuña, el 2017. Desde entonces, la pareja se ha mostrado muy unida y hasta ha hablado sobre planes de matrimonio.

Brunella Horna explica por qué estuvo en clínica de fertilidad con Richard Acuña

Hace unos días, durante una entrevista en el programa En boca de todos, Brunella Horna reveló que asistió a una clínica de fertilidad para un chequeo de rutina y no porque se encuentre embarazada.

“He ido como rutina y siempre voy como rutina. No estamos planeando ser padres y debo aclararlo porque todos me han escrito, mi familia, mis papás, ya que no sabían qué estaba pasando”, comentó la modelo y empresaria.

