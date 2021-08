Carla Rueda sobre sentencia en Reinas del show: “Haré un show digno de la semifinal”

En la última edición de Reinas del show, Carlos ‘Cotito’ Rueda y Milena Zárate quedaron sentenciadas tras recibir bajos puntajes por parte del jurado.

Ante esta complicada situación, la voleibolista peruana señaló que está preparada para este reto y vencer a su contrincante.

“Soy una guerrera, una persona que arriesga, a quien le gustan los retos, así que esta gala voy a sorprender, pase lo que pase, haré un show digno de la semifinal . Y como refuerzo me van a acompañar amigos deportistas, ¡voy a darle al cien!”, dijo en un comunicado.

Además, Carla Rueda aseguró que merece quedarse en competencia y no Milena Zárate porque piensa que aporta más a Reinas del show.

“Milena es una capa, pero entre ella y yo hay diferencias: aunque no es bailarina, ella se mueve en este medio hace mucho tiempo, yo soy deportista. Creo que yo debo quedarme en el programa porque se debe valorar el punche que le pongo y el crecimiento en la pista ”, indicó.

Carla Rueda también habló sobre las dificultades que se le presentaron tras estar lesionada.

“La semana pasada me sentí muy insegura, fue complicado para mí, a nivel personal. Además, la lesión en el tobillo me generó incomodidad y frustración, no fui yo misma. Ahora, borrón y cuenta nueva, y a meterle punche”, explicó.

Sobre su llegada a la semifinal en Reinas del show, la joven deportista destacó el apoyo que ha recibido de sus seguidores, y resaltó que ella no es una chica de televisión.

“Contra todo pronóstico estoy llegando a la semifinal, me ha salvado el jurado y el público, y esto es porque han visto mucho esfuerzo y dedicación en mí. A diferencia de las otras chicas, yo no soy del medio, y he llegado a la semifinal, estoy orgullosa de mí ”, contó.

“La gente se identifica conmigo porque yo soy una chica más del pueblo, soy una chica provinciana que sale adelante y que no le teme a los retos, y si levanto la corona, será para todas. La gente me apoya, y yo lo agradezco. Y frente a Milena, mi carisma es mi plus”, finalizó.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.