Gisela celebra el compromiso de Ethel Pozo y Julián Alexander: “Una persona de primera”

Gisela Valcárcel se pronunció sobre el reciente compromiso de su hija Ethel Pozo y el productor Julián Alexander. La pareja compartió la noticia a finales de julio con un tierno mensaje en redes sociales y difundieron fotografías del romántico momento.

“¡Dijimos sí! No puedo con la emoción, mi corazón explota literal al escribir estas líneas. No puedo aguantar más contarles la emoción que viví y vivo hasta ahorita”, fue el mensaje que escribió en su cuenta de Instagram.

Tras volver de sus vacaciones familiares a México, la figura de América Televisión comentó sobre su experiencia en el programa que conduce junto con Melissa Paredes y Janet Barboza. Según indicó, Julián Alexander se puso en complicidad con sus hijas para poder proponerle matrimonio en las paradisiacas playas de Cancún.

25.7.2021 | Segunda parte del post de Ethel Pozo relatando su pedida de matrimonio. Foto: captura Ethel Pozo / Instagram

Gisela Valcárcel no dudó en hablar sobre el momento que vive actualmente su única hija: “Estamos muy contentas. Ella está feliz y cuando ves a los tuyos felices, también eres feliz”.

Del mismo modo, reveló a las cámaras de América Espectáculos cuáles son las apreciaciones que tiene sobre su futuro nuero. La presentadora de Reinas del show aseguró no conocerlo a fondo, pero resaltó las atenciones que ha tenido con Ethel Pozo y sus nietas.

“Es una persona de primera, no es que lo haya tratado mucho, pero lo poco que he visto de él me encanta” , dijo sonriendo la popular figura pública.

