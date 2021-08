Danna Paola se vacunó contra la COVID-19: “Sigamos cuidándonos”

Danna Paola se sumó a la lista de personajes y figuras del entretenimiento que ya se encuentran vacunadas contra el coronavirus. La famosa actriz compartió una fotografía de su inoculación y contó su experiencia en redes sociales.

El hecho ocurrió algunas horas antes de que la artista latina arribara a Ciudad de México junto con Alex Hoyer, quien ha sido señalado como su actual pareja.

A través de su cuenta oficial de Instagram difundió el momento exacto en que recibía la dosis contra la COVID-19 y, como muchos otros artistas, dejó un mensaje a sus seguidores y los invitó a protegerse ante la enfermedad asistiendo a los centros de inmunización.

“Yo cerré los ojos porque pensé que me iba a doler. Por favor, vacúnense, amigos y sigamos cuidándonos todos” , expresó en la mencionada plataforma social.

Danna Paola también hizo referencia al proceso de vacunación de su país natal, en donde reciben a las personas con música mientras esperan para recibir la dosis correspondiente.

“Acá no había música para animarse. De hecho, no había nadie y obvio para entrar en ‘mood’ (humor) porque ya se viene el show”, indicó en tono de broma.

Durante su arribo a Ciudad de México, la estrella de Élite reveló que muchos medios de comunicación la buscaron para obtener sus declaraciones; sin embargo, decidió retirarse para evitar aglomeraciones en lugares cerrados.

“A mí me da mucha ansiedad este tipo de situaciones. Soy una persona que no me gusta esto de que estén encima de uno y más en pandemia”, agregó Danna Paola.

