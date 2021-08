Korina Rivadeneira a Mario Hart tras lanzarle agua en EEG: “Tú sabes lo que has hecho”

Korina Rivadeneira se presentó en la más reciente edición de Esto es guerra para hacer campaña sobre la sentencia que tiene en Reinas del show. Sin embargo, la también actriz hizo algo contra su esposo Mario Hart que sorprendió a todos.

Durante el bloque de competencia en EEG, donde al piloto le estaban lanzando vasos con agua, la modelo fue invitada para participar y no dudó en hacer lo mismo con el papá de su hija.

Tras lo sucedido, Korina Rivadeneira se retiró del set de Esto es guerra entre risas por lo que acababa de hacer a Mario Hart.

Ante esto, las cámaras de América espectáculos buscaron a la joven mamá para que explique por qué lanzó agua al chico reality.

Korina Rivadeneira no quiso entrar en detalles y señaló que prefiere quedarse en silencio antes de dejar mal parado a Mario Hart. “Mejor no digo nada, no te voy a dejar mal parado”, dijo un poco molesta la modelo ante la sorpresa del corredor de autos, quien desconocía el enojo de su pareja.

“ No lo voy a decir en cámaras, tú sabes lo que has hecho ”, finalizó la concursante de Reinas del show.

Mario Hart bromea con el crecimiento de su hija

A través de sus historias de Instagram, Mario Hart se mostró muy feliz porque su bebé está creciendo muy rápido y bromeó que su desarrollo se debe a la herencia de Korina Rivadeneira.

“Fuimos al pediatra porque ya Larita cumplió 11 meses hace un par de días. Mi hija está perfecta, engordando, creciendo, es alta. Lógicamente (salió) a la mamá”, comentó.

