Cristian Zuárez se solidariza con Laura Bozzo tras orden de prisión preventiva: Es injusto

Cristian Zuárez dejó a un lado los problemas que mantiene con Laura Bozzo para manifestarle su apoyo. Esto después que la justicia mexicana diera una orden de captura y prisión preventiva contra la conductora por un proceso de delito fiscal.

El ex cantante argentino conversó con una reportera de ATV noticias para hablar sobre la actual situación de la conductora, quien se encuentra en la clandestinidad, a la espera de que sus abogados resuelvan el grave problema en el que está envuelta.

“Lo único que puedo decir es que me duele mucho lo que está pasando porque no se lo deseo a nadie. Es injusto creo yo, porque ella teniendo abogados, contadores, habiendo gastado tanto dinero en lo legal para tener sus cuentas tranquilas, esté pasando por esto”, dijo Cristian Zuárez.

“Confió en la gente incorrecta en su momento, por eso es que la han estafado tanto, y lógicamente eso es lo que le ha pasado siempre. Ella es una mujer de televisión solamente. Lo demás deriva a la gente”, añadió.

Asimismo, Cristian Zuárez recordó el arresto domiciliario de Laura Bozzo en 2002, el cual se prolongó hasta junio de 2005.

“Me recuerda mucho a lo que fue Monitor (estudio de grabación), el arresto domiciliario y todo esto. Que se esté hablando de lo mismo es una pesadilla. Estoy seguro que, si le llegara a tocar una cosa así, ella no lo soportaría”, aseguró.

Laura Bozzo rompe su silencio tras orden de prisión preventiva

Laura Bozzo se comunicó vía telefónica con una reportera de ATV noticias para dar sus descargos sobre la prisión preventiva que ordenó la justicia mexicana en su contra. La conductora aclaró que ese tema lo ven sus abogados.

“Yo no sé de dónde salen estas cosas. Yo de ese tema ya no hablo, que hablen mis abogados, yo ya no tengo nada de qué hablar”, dijo.

