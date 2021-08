Mario Hart bromea sobre el rápido crecimiento de su hija: “Lógicamente a la mamá”

Mario Hart se mostró más que orgulloso del crecimiento que ha atravesado su hija junto con Korina Rivadeneira, quien nació en setiembre del 2020. En una reciente declaración para América Espectáculos develó su última experiencia con el pediatra y habló de la salud de la pequeña.

Según comentó, recientemente asistieron a una cita con el especialista y comentó que Lara se encuentra muy bien de salud e incluso que ha crecido un poco más de lo esperado.

“Fuimos al pediatra porque ya Larita cumplió 11 meses hace un par de días. Mi hija está perfecta, engordando, creciendo, es alta”, dijo con una gran sonrisa. Sin embargo, luego agregó en tono divertido que este rasgo lo habría heredado de la modelo venezolana: “Lógicamente (salió) a la mamá”.

Mario Hart también se refirió a las bromas que recibe debido a su estatura, aclarando que mucha gente no sabe realmente cuánto mide.

“La gente cuando me ve en la calle me dice ‘oye, tú no eras tan chato’. De verdad, es que acá me dicen chato, chato, chato, y hay puro grandazo, pero (mido) 1,78″, aclaró.

Mario Hart resalta el desempeño de Korina Rivadeneira en Reinas del show

El integrante de Esto es guerra expresó su orgullo al hablar del talento que viene demostrando su esposa en Reinas del show. Mario Hart resaltó el esfuerzo de Korina Rivedeneira en el programa y aseguró que esta vez podría llevarse la corona.

“Imagínate mi esposa venezolana bailando marinera, la aprendió en tres o cuatro días, ella es espectacular… Me encantaría (que se lleve la corona). La otra vez se quedó por muy poquito, fue la que más galas ganó en toda la temporada”, dijo a las cámaras.

Mario Hart está sorprendido por el talento de la modelo venezolana.

