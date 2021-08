Génesis Tapia conmueve con emotivo post de Instagram: “Al fin tengo a mi padre conmigo”

Génesis Tapia se encuentra más aliviada luego de atravesar difíciles semanas en las que acompañó en todo momento a su padre, quien fue diagnosticado con cáncer de colon.

La modelo compartió un emotivo mensaje en sus historias de Instagram para agradecer los buenos resultados de la delicada operación a la que se sometió su progenitor.

“Al fin, por la misericordia de Dios, tengo a mi padre conmigo. Mi señor no es deudor de nadie y jamás te abandona cuando más lo necesitas”, escribió como descripción de una fotografía de su padre en la que reposa en un sillón de su hogar.

El último 29 de julio, la ex chica reality usó las redes sociales para detallar cómo vivió el proceso de su familiar y la manera en que los padres de sus hijos la apoyaron de manera incondicional.

Génesis Tapia compartió detalles del estado de salud de su padre, quien se sometió a una delicada intervención quirúrgica. Foto: Génesis Tapia / Instagram

“Visitamos especialistas en gastroenterología y así llegamos a exámenes médicos mas exhaustivos para terminar descubriendo, mediante tres biopsias, que mi padre tenia un tumor maligno en el colon (cáncer al colon), que no solamente lo había consumido hasta llevarlo a tener siete de hemoglobina, sino que me lo estaba arrebatando con una rapidez que en mis fuerzas humanas me era imposible detener”, señaló.

“Gracias a los padres de mis hijos Ray Van Hemelf, Marco Espinoza y a mi esposo Kike Márquez, quienes se unieron para levantarme; ellos me han ayudado con todo lo necesario para operar a mi padre y si yo algunas vez llevé vida dentro de mi vientre que ahora son parte de ellos, ahora ellos me están devolviendo la vida con todos los esfuerzos para lograr la sanidad de mi padre”, añadió.

