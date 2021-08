Yuya se ausentará de sus redes sociales al entrar en la última etapa de su embarazo

Mariand Castrejón, más conocida como Yuya, anunció que tomará un mes de descanso para enfocarse en la última etapa de su embarazo a fin de recibir a su bebé en las mejores condiciones.

Desde que dio a conocer esta noticia a sus más de 16 millones de seguidores, la youtuber no dejó de compartir diversos detalles del progreso de su estado de gestación.

En su reciente historia de Instagram comentó que se ausentará de las redes sociales y su canal de YouTube, ya que se quiere enfocar en la planeación de su nueva etapa como mamá.

“No les he platicado, pero me voy a ir. Un mes antes voy a dejar mi hogar, voy a dejar un poquito a mi equipo de trabajo y me voy a ir a la dulce espera” , sostuvo.

Ante su ausencia recalcó que dejará contenido grabado para que su equipo de producción siga trabajando en sus redes. Asimismo, la famosa influencer mostró diversos looks que armó para la sesión de fotos de su línea de maquillaje Bailando juntos.

“Ahorita me toca dejar todo listo. Voy dejar de medio trabajar un mes para la adaptación, pero es que yo también estoy ansiosa. Ya quiero ver, ya quiero hacer la vida y buscar la manera de que todo siga”, añadió.

Por otro lado, Mariand también se mostró nerviosa al revelar que espera con mucha ilusión la llegada de su primogénito.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.