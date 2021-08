Nicola Porcella sobre su vida en México: “Tratar de superar la depresión no es fácil”

Nicola Porcella se ha convertido en uno de los participantes de Guerreros más queridos en México. Sin embargo, no todo es felicidad en su vida, ya que día a día debe luchar contra la depresión. Así lo hizo saber a todos sus seguidores mediante su cuenta oficial de Instagram.

Durante una sesión de preguntas y respuestas, uno de los cibernautas le consultó al exintegrante de Esto es guerra: “Cuando pierdes tu fuerza de voluntad ¿cómo la recuperas?”.

Fue entonces que Nicola Porcella, quien ha descartado regresar al Perú, confesó que a pesar de lo duro que pueda resultar vivir con depresión, logra salir adelante gracias a su pequeño hijo.

Nicola Porcella

“Aunque no me crean, levantarme todas las mañanas es un reto para mí, tratar de superar la depresión no es fácil, pero pienso en el amor de mi vida y saco fuerzas cada día de mi vida”, comentó el chico reality en Instagram.

En febrero del 2019 Nicola Porcella se presentó en El valor de la verdad y reveló que tenía depresión y que era borderline.

Nicola Porcella confirma que vivirá en México

El último domingo 8 de agosto, Nicola Porcella aseguró que continuará viviendo en México cuando se terminen las grabaciones de Guerreros, reality de Televisa en el que compite junto a Guty Carrera.

“Ya me quedo a vivir acá”, afirmó el modelo, quien además descartó la posibilidad de retornar a Esto es guerra. “Es el programa que me dio todo, pero ya pasó mi época ahí, ya no es lo mismo y todo pasa por algo”, aseveró.

Nicola Porcella resolvió algunas dudas de sus seguidores en redes sociales. Foto: Nicola Porcella / Instagram

