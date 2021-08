Milena Zárate revela que terminó su relación: “Necesito una pareja que me apoye”

La séptima gala de Reinas del show, emitida el 7 de agosto, trajo la revelación del fin de la relación sentimental entre la colombiana Milena Zárate y el futbolista peruano Augusto Barrera.

Según explicó la participante, el rompimiento se produjo luego de que ella se ofreciera a llevar a su bailarín en su carro y acercarlo hasta su casa.

Sobre esto, Milena Zárate dijo: “Soy una mujer bastante grande. Si la persona que está conmigo no me valora ni respeta mi trabajo. Yo necesito un hombre que me apoye, que me dé ese impulso. A mí me gusta actuar, bailar y es algo que es mi vida, es mi carrera, y si la persona que está conmigo no lo puede entender por celos absurdos, porque no le hemos dado motivos, (entonces terminamos)”.

También fue enfática en recalcar que su participación en Reinas del show tiene como único objetivo ganar la competencia. “Es una falta de respeto hacia mí porque no vine a buscar marido, yo vine a buscar esa copa”, aseveró.

