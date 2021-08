Paula Manzanal se pronuncia tras imágenes de Fabio Agostini en España

La figura de televisión Paula Manzanal fue invitada al set de América hoy para conversar con los conductores del programa sobre algunos detalles de su vida.

Una de las cosas que llamó la atención de los presentadores del programa matutino fue el comportamiento de la expareja de Manzanal.

Últimamente, Fabio Agostini se ha visto en redes sociales muy cercano a una amiga en particular con quien ha protagonizado una serie de videos que evidenciarían un acercamiento más allá de lo amical.

Melissa Paredes consultó a la influencer si conocía o no a la amiga del español.

“Sí había escuchado de esta amiga, es su mejor amiga de hace años”, aclaró la modelo. “No me parece una competencia para nada. No me parece competencia, cero, para nada”, añadió Manzanal ante la sorpresa de las conductoras por su inesperado comentario.

La modelo no se mostró incómoda al ver las imágenes, al contrario, estuvo muy tranquila, pues asegura que ambos terminaron bien su romance y mantienen una relación de amigos.

“Ya no estamos juntos. Igual sí hablamos, ayer me llamó y hoy día publicó para que voten por mí en sentenciadas (de Reinas del show). Tenemos una buena relación”, aseguró la modelo.

Paula también fue consultada sobre el reciente ampay que ha protagonizado junto a Pancho Rodríguez.

“Tú dices que no son ampays, pero todos hemos visto que Pancho entra a tu casa, que hay un suspenso allí”, sostuvo Paredes.

“Pero nunca nos hemos escondido”, aclaró Manzanal. “Nos han ampayado como 10 veces, yendo a comer, hemos ido al bazar. Es mi amigo hace muchos años”, añadió la modelo.

