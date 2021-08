Tigresa del Oriente abre las puertas de su spa: “Es lo que sé hacer, desde joven inicié como estilista”

Judith Bustos está muy entusiasmada por la reciente reinauguración de su spa, el cual tuvo que ser cerrado por más de año y medio debido a la pandemia del nuevo coronavirus.

La entrañable cantante, quien es conocida como la Tigresa del Oriente, contó en una entrevista para La República que esta no es la primera vez que cierra su salón de belleza, pues recordó que cuando empezó a trabajar como artista todavía era estilista y, por falta de tiempo, atendía en su peluquería de forma ocasional.

“Cuando me llegó con fuerza los contratos para ir a diferentes provincias y luego me llegaron contratos a otros países de Latinoamérica, dejé la peluquería porque no tenía tiempo para atender y tampoco me resultaba dejar personal que me reemplazara. Entonces, dije: ‘No puedo atender las dos cosas, tengo que decidir por un solo trabajo, como era el arte’”, comentó.

“Con la pandemia definitivamente cerré el spa. Durante ese tiempo, nunca me quedé de brazos cruzados, me reinventé vendiendo mascarillas, mamelucos. Así estuve sobreviviendo, con esos trabajos y ahora como ya no había mucha venta, no sabía de qué iba a vivir, decidí abrir mi spa. Yo tenía todo el material guardado gracias a Dios, así que desempolvé todo, limpié, volví a sacar licencia. Así es como decido reactivarme con el spa, porque es lo que sé hacer, desde muy joven inicié como estilista”. mencionó.

Además, para la reinauguración de su spa, la artista invitó a la divertida Susy Díaz. En ese sentido, descartó algún tipo de enemistad con la excongresista, debido a los rumores que aseguraban una posible rivalidad.

“El tema de la rivalidad con Susy Díaz es una especulación, nunca hemos estado en rivalidad; es más, hemos trabajado juntas en Panamericana Televisión, nos hicimos amigas. En algunas oportunidades hemos trabajado juntas en algunos eventos. Entonces, como quise reinaugurar mi spa, pensé en ella para que me dé la patadita de la buena suerte”, detalló.

Asimismo, Bustos contó cuáles son sus proyectos artísticos a corto plazo y mencionó que espera retomar los planes que se vieron interrumpidos por la pandemia de la COVID-19 en 2020.

“Estoy gozando de buena salud y pienso seguir en el arte de la música, en componer nuevos temas. Esta semana que viene voy a grabar la canción de una cantante de Europa, el tema se llama ‘La vida en rosas’. También espero que se lleve a cabo un proyecto que tenía, incluso había firmado contrato con un cine para llevar a la pantalla grande la vida e historia de la Tigresa del Oriente. Todo eso se frustró con la pandemia, pero no doy mi brazo a torcer, sigo en el arte, tengo que aprovechar lo que Dios me regaló”, sostuvo.

Por el momento, la Tigresa del Oriente volvió a reactivar su salón de belleza que está ubicado en la calle Enrique León García 249 - La Victoria. El establecimiento cuenta con todos los protocolos establecidos para brindar un servicio seguro, por lo que se debe separar una cita previamente a este número: 963 040 214.

