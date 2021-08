Chola Chabuca canta tema de Pedro Suárez Vértiz en agradecimiento por su emotiva dedicatoria

¡Emocionada! La Chola Chabuca se mostró muy conmovida por el gesto que tuvo Pedro Suárez Vértiz al dedicarle un emotivo mensaje en sus redes sociales.

Todo inició cuando Ernesto Pimentel elogió al rockero por haber sido reconocido, por la Sociedad Nacional de Intérpretes y Ejecutantes de la Música, como artista del bicentenario. Tras ello, el cantante agradeció las palabras de actor cómico.

“Querido Ernesto, no tienes idea de cuánto significan tus felicitaciones para mí porque cuando me diagnosticaron el síndrome, incurable, según los médicos, que hoy padezco, pensé automáticamente en ti. Lo hice porque a ti también te dieron una noticia devastadora sobre tu salud hace muchísimos años (...) Gracias por tus palabras que me llenan de fe, porque yo también sueño con que algún día, dentro de mi vida, aparezca la cura para lo mío”, expresó.

Luego de este mensaje, la Chola Chabuca aprovechó unos minutos del show de su circo para cantar el emblemático tema del cantautor peruano, “Cuando pienses en volver”, para agradecer las palabras que que artista habría tenido hacia él.

“ El día de hoy, Pedro Suárez Vértiz ha hablado cosas muy bonitas de la Chola Chabuca y yo quiero que ustedes (el público) me ayuden a contestarle con el corazón. Todos los que sean hinchas de Pedro Suárez Vértiz, quiero que le den unos fuertes aplausos. Pedro, te quiero mucho, estás en mi corazón y por supuesto que la fe todo lo puede, porque cuando pienses en volver, aquí estaremos todos”, expresó Pimentel y entonó el clásico tema del intérprete peruano.

