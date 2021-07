Allison Pastor se lesionó en ensayos de Reinas del Show: “Me está costando bailar”

La competencia en Reinas del Show continúa dando de qué hablar. En esta ocasión, la bailarina Allison Pastor reveló que ha sufrido una lesión en sus costillas durante los ensayos de la coreografía.

La pareja del actor Erick Elera aseguró que se encuentra llevando tratamiento médico para poder superar el problema que le dificulta realizar los movimientos de baile.

“Tengo una lesión en la costilla, una inflamación, y me está costando bailar. El doctor me ha dicho que en un mes desaparecerá este dolor”, expresó para El Popular.

Sobre su participación en Reinas del show, Allison Pastor afirmó que continuará compitiendo hasta llegar a la final del concurso de Gisela Valcárcel y agradeció a su esposo por brindarle motivarla a cumplir una de sus metas.

“Estoy con medicamentos, pero igual bailaré un festejo que no es nada fácil. Erick (Elera) me apoya en todo, sin él no podría estar cumpliendo este sueño en el programa de Gisela”, mencionó.

Este sábado 31 de julio, Reinas del Show presentará una gala especial por Fiestas Patrias y en homenaje al Bicentenario del Perú . Cada una de las participantes bailará una danza típica del país.

Allison Pastor habla sobre la final de Reinas del show

Allison Pastor dejó atrás las acusaciones contra la producción de Reinas del show. Ella aseguró que se siente una ganadora y que ahora está enfocada en demostrar su talento en la pista de baile.

“Fuera de ganar o perder, así pierda, yo ya gané mucho, estoy aprendiendo técnicas de baile, aprendiendo nuevos géneros musicales, conociendo gente hermosa a mi alrededor. Como dije, estoy cumpliendo uno de mis sueños, y estoy completamente feliz. Ahora solo estoy concentrada en dar lo mejor de mí”, dijo la bailarina.

