Participantes de La voz revelan que cortaron comentarios de Daniela: “Solo nos atacó”

La última edición de la nueva temporada de La voz Perú nos regaló la jornada final de la fase de batallas donde uno de los concursantes le decía adiós a su participación. Este fue el caso del equipo de Guillermo Dávila que tuvo a dos de sus concursantes cara a cara en busca de un lugar en la fase de knockout.

Alex Vargas y Pamela Osorio fueron los elegidos por el cantante venezolano para dar la mejor de sí interpretando el tema “Espacio sideral”. Luego de su participación, los jurados dieron sus opiniones de las mismas, aunque llamó mucho la atención que Daniela Darcourt no tuviera palabra alguna de dicha batalla.

Pues bien, a solo un día de esta edición, fueron los propios concursantes, mediante un en vivo de Instagram, quienes revelaron que la opinión de la salsera fue editada del programa debido a que solo tuvo críticas para ambos. Tanto Alex como Pamela afirmaron que, a su parecer, la cantante de “Señor mentira” no aportó nada con sus apreciaciones.

“Daniela solamente nos atacó”, indicó Alex. Luego Pamela añadió: “Daniela lo único que hizo fue decir cositas negativas. Me gustó lo que dijo Mauri porque sí es cierto que de repente no le transmitimos porque no era nuestra canción, no la vivimos, pero lo que dijo Daniela, por algo lo habrán cortado, porque todo fue negativo, nada fue positivo”, expresó.

“Es verdad, cortaron a Daniela porque no fue constructiva, solo fue crítica. Siento que está bien dar tu opinión, pero si fue un poco duro, que te digan a la cara: ‘Oye sabes qué, no me gustó’. En resumen, fue no me transmitieron nada, no sentí nada, no me gustó, salió mal”, sentenció Vargas.

Finalmente, Guillermo Dávila terminó eligiendo a Alex Vargas para que siga en carrera dentro del reality de canto de Latina.

