Guty Carrera sobre estado de salud de Brenda Zambrano: “Acaba de salir de operación”

El último 23 de julio se dio a conocer que Brenda Zambrano, novia de Guty Carrera, pasaba por una complicada situación, ya que debía retirarse sus implantes de senos, luego de que estos fueran rechazados por su cuerpo.

“Tomé la decisión de retirarme los implantes porque ya no puedo más, de verdad que no soy yo. Ustedes me ven muy bien en redes sociales, pero no estoy bien. Tomo terapia con psicólogo, me ayuda, pero mis síntomas no son de al psicólogo. Mi cuerpo está rechazando los implantes, mi cuerpo ya no quiere todo esto adentro de mí ”, dijo la exintegrante de Acapulco Shore en sus redes sociales.

Las declaraciones de Brenda Zambrano preocuparon a sus seguidores. No obstante, Guty Carrera se encargó de actualizar la situación de su pareja y contó que ya fue operada y todo salió bien.

“Para todos los que preguntan por Brenda Zambrano. Acaba de salir de la operación y le fue bastante bien. Todo salió perfecto . Gracias a todos por la preocupación”, escribió el modelo Guty Carrera en sus historias de Instagram.

Guty Carrera asegura que Brenda Zambrano salió bien de su operación. Foto: captura Instagram

Guty Carrera renunció a Guerreros 2021

Tras superar la COVID-19, Guty Carrera anunció su salida de Guerreros 2021 para enfocarse en su recuperación, ya que debe llevar terapia por las secuelas que dejó la enfermedad en su cuerpo.

“Quería contarles que como secuela del COVID tengo pleuritis, he perdido el 30% de la capacidad pulmonar y tengo inflamados los alveolos. Mi recuperación tomará algunas semanas, pero cuando esté listo ustedes lo sabrán”, dijo en su cuenta de Instagram.

Guty Carrera se retira de Guerreros 2021. Foto: Guty Carrera/Instagram

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.