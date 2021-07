Magaly Medina y Alfredo Zambrano conocen al cantante Carlos Rivera en Madrid

Magaly Medina se encuentra temporalmente fuera de la televisión, pues viene disfrutando de sus vacaciones en Europa al lado de su esposo, el notario Alfredo Zambrano. Por medio de las redes sociales, la presentadora de televisión comparte todos los pormenores de su nueva aventura.

Fue precisamente a través de sus historias de Instagram que la figura de ATV compartió su emoción por haber conocido al actor y cantante mexicano Carlos Rivera, quien accedió a tomarse fotografías con ella y su pareja.

“Qué maravilla encontrarnos con Carlos Rivera aquí en ‘Aarde’ (un restaurante de Madrid)”, colocó Medina como descripción de su breve video, en el que Alfredo Zambrano se luce abrazando al intérprete de “Por tu amor”.

Carlos Rivera se encuentra de visita en España como parte de su gira de conciertos presenciales y este domingo 25 de julio se presentará en la ciudad de Valencia.

Magaly Medina también contó que tras su visita a España se trasladó a Croacia, donde disfrutó de un almuerzo en un restaurante con el fondo de la arquitectura del Palacio de Diocleciano, situado en la ciudad de Split.

Magaly Medina responde ataques de quienes piden que se vaya del Perú

Desde la proclamación del presidente electo Pedro Castillo, gran cantidad de usuarios de las redes sociales pidieron que Magaly Medina se retire del país, al igual que otras figuras del espectáculo local, como Gisela Valcárcel, Alejandra Baigorria y Mario Hart. Ante los ataques, la famosa de 58 años decidió tomarse unos minutos de su programa Magaly TV, la firme para responder.

“No se preocupen, no me voy a ir del país. Yo jamás he dicho que si gana fulano o mengano me voy del país. Nunca he dicho que me voy por algún presidente ¿Quiénes son ustedes que me digan que me vaya de mi propio país? … Este es mi país, aquí chambeo, acá hago patria. Esa gente que me vaya diciendo que me vaya del país, ¿hacen patria?... Por mí pueden seguir haciendo lo que quieran”, comentó la figura de ATV.

