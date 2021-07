Incendian auto Bugatti del reguetonero El Alfa, valorizado en 3 millones de dólares

Una amarga sorpresa se llevó el rapero y compositor dominicano Emanuel Herrera Bautista, más conocido como El Alfa, cuando descubrió la mañana del viernes 23 de julio, que su carro, un Bugatti valorizado en 3 millones de dólares, había sido quemado por desconocidos.

Precisamente, un día antes, el jueves 22, el músico urbano utilizó el vehículo para llegar a la gala de los Premios Juventud 2021, donde tuvo una presentación estelar al lado de Pitbull, Farruko, IamChino y Omar Courtz con el hit “Ten cuidado”.

El Alfa llegó a la premiación junto al futbolista David Ortiz, quien horas después confirmó que el estacionamiento donde el vehículo fue calcinado pertenece al edificio en el que vive el cantante dominicano.

Por otro lado, el productor del programa Alofoke radio show, Santiago Matías, aseguró en su espacio que ante el impacto de la noticia, el reggaetonero tuvo que ser sedado.

“Traté de comunicarme con Alfa y con su equipo. Sí, me comuniqué con una gente de confianza que fue quien me dio luz verde de que sí era su vehículo (el Bugatti) y me dijo que El Alfa está sedado, está durmiendo porque eso le ha chocado demasiado”, indicó.

Tras la confirmación del hecho, los músicos urbanos Farruko y Kiko el Crazy utilizaron sus redes sociales para condenar el acto y enviar su apoyo a El Alfa.

“Es un tipo luchador, un ejemplo a seguir y que es la cara de República Dominicana, cuenta conmigo en las buenas y en las malas”, expresó el rapero y compositor puertorriqueño.

“Quiero que sepan que este carro es uno de los logros más grandes de la música urbana y fue comprado con sacrificio. El que hizo esto no tiene respeto por el sacrificio que se hace para representar una bandera como lo ha hecho El Alfa. Esto me partió el alma”, escribió Kiko el Crazy.

