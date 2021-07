Nicola Porcella responde a Carlos Elías por decir que no se bañaba tras entrenar

El futbolista Carlos Elías recordó el tiempo que compartió con Nicola Porcella cuando ambos jugaban en el equipo Sport Boys hace varios años. En una entrevista, reveló que el chico reality era parte del grupo de jóvenes que no se bañaban después de entrenar.

Contó cómo conoció al exintegrante de Esto es guerra antes de que este alcance la fama en la televisión peruana. Además, mencionó por qué lo sacaron cuando era delantero del equipo.

“Lo conocí en Sport Boys y no tenía para el micro. Yo tenía mi auto, él me pedía que lo jale hasta el óvalo de av. La Marina y allí chapaba su bus. Era de los que entrenaban y no se duchaban en el vestuario, subía sudado a la ‘caña’ y todo terminaba oliendo mal ”, declaró Carlos Elías para Trome.

“Llegó de delantero y como no hacía ni un gol lo bajaron de defensa. Después triunfó en Esto es guerra y siguió humilde como en los tiempos en que jugábamos”, agregó el futbolista.

En medio de la polémica, Nicola Porcella usó su cuenta de Twitter para responder a Carlos Elías . “Ja, ja, ja. Lindas épocas eh, cuando no había plata, pero había ganas”, expresó el chico reality sobre la declaración de su excompañero.

Nicola Porcella Carlos Elías

Nicola Porcella ahora se encuentra en México siendo parte del reality de competencia Guerreros 2021, programa que se estrenó hace unas semanas por la señal de Televisa.

