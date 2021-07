Monique Pardo tras sufrir amenaza de infarto: “Tengo secuelas del accidente”

Monique Pardo fue llevada de emergencia a una clínica local debido a que sufrió una amenaza de infarto. La noticia ha preocupado a sus fans, sin embargo, la exvedette se pronunció al respecto a través de su cuenta de Twitter.

En un video publicado en la red social, la figura de televisión reveló detalles sobre su estado de salud. Contó que su diagnóstico se debe a las secuelas que le ha dejado la fuerte caída que protagonizó en El artista del año.

La cantante se refirió a la foto que se difundió en los medios, en la que apareció recostada sobre una camilla y con aparatos que sujetaban sus brazos y tobillos.

“Hoy en la mañana, viví una terrible experiencia, como vengo sufriendo las secuelas del accidente. Algo increíble que me golpeó, porque yo no tengo 15 años, a cualquier le hubiera destruido. No me rompí ningún hueso. Me dijo el doctor que dentro de mi osamenta, tengo órganos vitales que están sufriendo. Hoy hice un cuadro de infarto, me lo dijeron en Essalud. Fui a la clínica San Gabriel y tuve suerte...”, expresó Monique Pardo.

“Me hicieron todas las pruebas, me tuvieron que inyectar, el dolor era en mi pecho terrible. Estoy acá para agradecerles... Me pasó algo tan terrible, y me sigue pasando y me seguirá pasando, pero yo sigo luchando. Ahora estoy acá porque me abrieron los brazos en la clínica. No es la primera vez que me salvan la vida”, sostuvo. Además, hizo un llamado a América Televisión por la caída que tuvo.

Monique Pardo sufrió accidente en El artista del año

Recordemos que a inicios de junio, Monique Pardo se presentó en el programa de Gisela Valcárcel para apoyar a Milett Figueroa en una coreografía. Fue durante el show, cuando ella cayó contra el piso del estudio de grabación por un mal movimiento de la plataforma donde se encontraba parada.

Luego, la artista peruana denunció por abandono a la producción de El artista del año. Según Monique Pardo, no se contactaron con ella para que pueda llevar el tratamiento médico.

“Al principio me trajeron a un control, pero luego se olvidaron de mí. Quiero que me reconozcan, yo no quiero entablar una demanda. Casi me ha matado. La indiferencia es lo que más me duele”, declaró la exvedette en ese entonces.

