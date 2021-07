EEG: Tepha Loza pide a Johanna San Miguel que la respete tras interrumpirla en vivo

En la última edición de Esto es guerra, las hermanas Melissa y Tepha Loza se enfrentaron en un circuito extremo de altura. La ganadora fue la integrante de los ‘combatientes’. Sin embargo, y a pesar de haber superado a la ‘guerrera’, la modelo hizo un reclamo.

Tras descender desde los 40 metros de altura, Johanna San Miguel solo se dirigió a Melissa Loza para saber cómo estaba.

“Acá estoy con nauseas. (Casi al final del reto) me fui a un costado al pisar el falso y me bloqueé y pasa”, explicó la ‘guerrera’ a la conductora de Esto es guerra.

Segundos después, Tepha Loza quiso hablar para contar cómo se sentía, pero Johanna San Miguel la interrumpió y continuó su conversación con Melissa.

“ Johanna, sé que quieres y respetas mucho a Melissa, pero estoy dirigiéndome al público... Es una falta de respeto , no solo Melissa pasa por eso (competencia), todos lo hemos hecho”, dijo la expareja de Pancho Rodríguez.

Ante esto, el tribunal salió en defensa de Johanna San Miguel y le aclaró que fue ella quien aparentemente interrumpió la conversación entre la actriz y su hermana.

Por su parte, la conductora de Esto es guerra ignoró los reclamos de Tepha Loza. “Todo bien, no pasó nada. A mí me entra por una oreja y se me sale por la otra”, comentó.

Tepha Loza felicita a Melissa Loza por superar fobia

Tepha Loza se mostró contenta porque finalmente su hermana Melissa Loza pudo realizar un reto de altura.

“Creo que yo he sido su motivación. No, mentira. Fuera de bromas, me alegro mucho por ella, sé que tenía mucha fobia a las alturas y hasta me está ganando. Yo también ya empiezo a remontar”, declaró a América espectáculos.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.