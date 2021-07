Mayra Couto sobre sus planes a futuro: “Quiero hacer mis propias producciones”

Además de su larga experiencia como actriz, Mayra Couto también tiene una destacada formación en cine y televisión, la cual le ha ayudado a crear y desarrollar su más reciente proyecto, la serie Mi cuerpa mis reglas, idea que surgió cuando la artista dejó el Perú algunos años atrás para formarse en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba.

En esta segunda parte de la entrevista, la actriz habló en exclusiva con La República acerca de su experiencia estudiando en el extranjero, cómo esto influenció en su estilo cinematográfico y cuál es su visión personal de la actual situación que vive el pueblo cubano, así como de sus proyectos personales y planes a futuro.

- ¿Cómo fue para ti estudiar en Cuba? ¿Tuviste dificultades con el choque cultural?

Fue terrible. El primer mes me regresé. Dije: “¡No puedo más!”. No me gustaba la comida y extrañaba a mi perra. Me la llevé y fue otra cosa. Tuve más apoyo emocional porque cuando estás sola necesitas una red de apoyo. Mucha gente que se va a otro país se junta con otras personas, entonces yo no lograba eso porque me creo omnipotente y al final no es así. Cuba me cambió un montón. La escuela de Cuba está llena de todo tipo de gente, de diversos lugares. Es increíble el choque cultural entre todas las personas.

- Y esa convivencia influye, no solo en ti como persona, sino también en tu visión de las cosas

Cualquier persona que haya salido de su país o de su cuidad un buen rato aprende que hay otras maneras de hacer las cosas. Me parece que se aprende mucho de las diferentes culturas. Por eso me siento más flexible en cuestiones de género, en orientación sexual, de costumbres, estoy más abierta a que la gente pueda ser como le da la gana.

- ¿Es por eso que escogiste estudiar en el extranjero, por la experiencia?

Sí, por supuesto. Ya había ido a Cuba y me enamoré, me pareció el lugar más lindo del mundo. Una cosa es el Estado y otra cosa es Cuba, los cubanos. Yo he estado en la Cuba profunda y me da pena que haya un estigma, que solo se sepa que es pobre. Los peruanos estamos mirándonos al ombligo tanto que realmente no sabemos qué es Cuba, cómo es Estados Unidos y qué pasó con Venezuela. ¿Ha sido realmente la izquierda el problema? Como no sabemos, entonces para nosotros es gente pobre.

Cuba tiene 60 años con el mismo Gobierno, son varias generaciones que han nacido en eso, no se les puede entender tan fácil como leyéndote un artículo.

Es un pueblo que igual tiene mucha dignidad y que necesitan que se le reconozca como gente digna, independientemente del Gobierno. No me parece que los veamos como pobrecitos. ¿A quién no le incomoda que le tengan pena? No estoy negando las cosas del Gobierno, pero hay otras cosas que sí son chéveres. Esas son las cosas que quiero mostrar. Quiero agradecerle a la gente que he conocido, que me ha cuidado, que me ha escuchado. Es gente tan linda que no podría hablar mal de ese país, no porque no pasen cosas malas, sino porque estoy muy agradecida.

- ¿Qué lección te ha dejado Cuba?

Que la corrupción está en la derecha como en la izquierda. Que el problema no es el sistema sino la gente corrupta y que eso no va a cambiar. Izquierda también es Dinamarca y no tienen corrupción, entonces funciona. En cambio nosotros queremos ser como Estados Unidos y no está funcionando porque hay corrupción, no porque no podemos ser como ellos.

- También has vivido un tiempo en Colombia. ¿Planeas regresar o te quedarás en Perú?

Ya me voy para allá. Estoy viviendo con mi novio, ya tenemos como tres años. Me fui a vivir a Manizales, principalmente por la pandemia porque me daba mucho miedo por el tema de la tiroides (neoplasia que sufrió años atrás). (...) Mi novio tiene trabajo allá. Yo solamente estoy esperando hacer esto (su serie Mi cuerpa, mis reglas) y regresarme a buscar trabajo porque no soporto estar así sin chamba, es horrible. Pero venir también ha sido hermoso. Me he dado cuenta de cuánto extrañaba estar en un rodaje.

- En cuanto a tus proyectos a futuro, ¿planeas enfocarte solo en la producción o podríamos verte actuando nuevamente?

No sé. Para Mi cuerpa, mis reglas he hecho el guion, he producido, dirigido y actuado. Pensé que no iba a poder, pero creo que está saliendo chévere. Me encanta actuar, pero no me gusta cuando yo no puedo decidir sobre lo demás; por eso es que quiero hacer mis propias producciones.

- A lo largo de los años has enfrentado diversas situaciones difíciles, en el tema de la salud, personales, etc. ¿Qué consejo le darías a la Mayra de hace algunos años?

Creo que he sido muy impulsiva; debería ser más estratégica con todo, al menos con lo que voy a expresar hacia la sociedad, pero es difícil. Me gana lo que siento en el momento. Tengo que ser más estratega, tengo que estar por delante pero mi inteligencia se va cuando gana el impulso.

- ¿Consideras que estás en una nueva etapa de vida?

Sí, claro. Quiero que siga siendo bonita como cuando tenía 20. Siento que estoy perdiendo el tiempo con mis amigas, porque ahora vivo en pareja, aunque con mi pareja también me divierto. Es distinto tener a las amigas todo el tiempo para salir a pasear, chismear, todas esas cosas. Ahora me toca aceptar que mi casa es nuestra casa, que los dos decidimos.

No quisiera perderme la alegría de la amistad. Mi mamá ayer dijo que los 40 son los nuevos 30, así que los 30 son los nuevos 20. Entonces, soy una mujer de 20 mucho más aprendida.

