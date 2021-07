Alexandra Hörler anuncia boda con Juan Francisco: Antes de conocerlo yo no quería casarme

Alexandra Hörler se encuentra atravesando uno de los mejores momentos de su vida, ya que hace poco se comprometió con el dentista Juan Francisco Pardo, con quien lleva seis meses de relación.

En entrevista con Magaly Tv, la firme, la periodista y el doctor de 41 años revelaron que ya tienen planes de casarse, pero fuera del país, sin invitados y sin fiesta. Asimismo, la pareja contó cómo se conocieron y cómo fue la pedida de mano.

Alexandra Hörler comentó que la primera vez que vio a Juan Francisco Pardo fue en una playa del sur y que la atracción fue de inmediato y por eso, al poco tiempo, empezaron a convivir. Por su parte, el dentista relató que no sabía quién era ella cuando la conoció.

“ Fue rápido y eso es lo bonito. Es más, yo no sabía quién era ella, yo no veo tele, no veo futbol, no sabía quién era Alexandra Hörler . Yo soy tranquilo, ella es espontánea, eso me gusto a mí un montón”, señaló el profesional, quien pasa su tiempo en el gimnasio y corriendo olas.

Asimismo, Alexandra Hörler confesó que antes de conocer a Juan Francisco Pardo, ella no tenía planes de casarse.

“ Antes de conocerlo a él yo no quería casarme . La gente me preguntaba y yo decía: ‘No, yo no me quiero casar’. No me gusta la idea, pero me ha cambiado las cosas que pensaba”, dijo la comunicadora.

En tanto, Juan Francisco está convencido de que la periodista es la persona con la que quiere formar una familia.

“Estoy convencido de que ella es la mujer con la que quiero pasar el resto de mi vida”, expresó.

En la nota de Magaly Tv, la firme se dio a conocer que la pareja se comprometió en Ica.

