‘Ingeniero bailarín’ deja atrás “No sé” y presenta nueva coreografía para la canción “Isla bonita”

El tiktoker Jainer Moisés Pinedo Vargas, mejor conocido como el ‘Ingeniero bailarín’, compartió en Instagram la nueva coreografía con la que espera repetir el éxito del tema viral “No sé” de Explosión de Iquitos.

Desde Cancún, en México, país al que viajó para presentarse en la famosa sala de fiestas Coco Bongo, el influencer mostró los pasos para el tema “Isla bonita” del grupo Yerba Fresca.

“Ñañitos, el día de hoy quiero presentar un nuevo baile, espero sea de su agrado. Es una música que está empezando a sonar en todo el país. Se llama ‘Isla Bonita’ con un toque de gym para cardio, y la cantan mis amigos de Yerba Fresca”, escribió en su post del lunes 12 de julio.

“Espero la compartan y se haga también viral para alegría de todos”, expresó, no sin antes señalar que los pasos pertenecen al coreógrafo peruano Cricri Franco.

A inicios del mes, el ‘Ingeniero bailarín’ acaparó titulares con una serie de declaraciones en las que señaló que había sido discriminado por la modelo Vania Bludau y la cantante española Melody. Posteriormente, todo ello quedó desmentido.

No obstante, en ese entonces, el tiktoker Jainer Pinedo aseguró que dejaría de bailar el tema “No sé”, canción original de Melody.

“Ya como ingeniero, con mi uniforme, le digo: ‘Una foto’, y me negó la foto, me dijo que no, más tarde, y me dejó en visto (…) Entonces dije: ‘Ni más bailo su canción’ (…) Soy agradecido con las personas que son agradecidas conmigo”, manifestó sobre la española.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.