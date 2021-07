Fernanda Castillo se vacunó contra la COVID-19: “Por los que no pueden o ya no están”

La actriz Fernanda Castillo recibió la vacuna contra el coronavirus este 13 de julio y decidió compartir su felicidad con todos sus seguidores. En sus redes sociales, la mexicana anunció la noticia e invitó a sus seguidores a que vayan a inmunizarse.

En una publicación de Instagram, la intérprete subió una fotografía donde muestra su brazo luego de la inoculación, acompañado de un mensaje de reflexión.

“Vacunada. Agradecida de tener la oportunidad de cuidar mi salud, la de mi familia y la de todos los que me rodean . Si tienes la opción, si puedes decidir, vacúnate, por todos los que no pueden o ya no están”, escribió la actriz.

Publicación de Fernanda Castillo Foto: Fernanda Castillo / Instagram

Como se recuerda, a finales de diciembre, Fernanda Castillo atravesó por momentos muy complicados de salud por complicaciones que tuvo luego de dar a luz a su primer bebé. La artista sufrió una hemorragia obstétrica y dos paros cardíacos.

“A todos aquellos que han estado preocupados por mi salud: El pasado lunes tuve que ser hospitalizada de urgencia por una severa complicación tardía de mi post parto”, contó entonces en una publicación de su cuenta de Instagram.

Asimismo, contó que su hijo fue la mayor motivación que tuvo para poder recuperarse de la enfermedad.

“En los momentos más difíciles desde que nació́ Liam, el deseo de alimentarlo y de contenerlo con mi pecho ha sido lo que me ha sacado adelante”, mencionó.

