Yo soy Chile: Harold Gamarra se defiende de críticas por imitar a Chayanne y Emmanuel

Harold Gamarra enfrenta un complicado reto en Yo soy Chile, ya que se comprometió a imitar a Chayanne y Emmanuel en el actual concurso. Sin embargo, no a todos les cayó bien la noticia de que el artista tenga doble opción de participar.

Ante los cuestionamientos por tener más chance que los otros concursantes, el peruano recurrió a sus redes sociales para defenderse de las duras críticas y aclarar sobre su situación en el reality.

“Mi gente hermosa, a ver, tengo que aclarar y es menester contarles mi posición ante los comentarios. Una cosa es el concurso y otra es lo que vendrá después del concurso, la vida en sí misma. La idea de los que estamos en Yo Soy no siempre es ganar un premio, hoy por hoy los artistas necesitamos dar a conocer nuestro trabajo, nuestro potencial ”, escribió el participante de Yo soy Chile Harold Gamarra en Facebook.

“Durante mi vida he visto cómo los que más se esfuerzan logran más. He visto a amigos estudiar dos carreras universitarias. He visto a amigos trabajar y estudiar a la vez. He visto señoras que trabajan de día y llegan a sus casas a dedicarse a las labores del hogar. Sé de compatriotas que llegaron a otro país y para salir adelante trabajaron en dos lugares distintos a la vez. Vengo de una formación en la que no existe ‘no puedes hacer dos cosas a la vez’ o ‘el que mucho abarca poco aprieta’”, agregó.

Asimismo, el imitador de Chayanne y Emmanuel aseguró que no le está quitando la oportunidad a otro concursante de brillar en Yo soy Chile.

“ Uno no quita oportunidad a nadie, el que pone o quita es Dios, y uno tiene que prepararse para ello . Como artista, concursante y persona, una de las pocas cosas que me hace feliz en estos tiempos es poder cantarles a ustedes y llegar a muchas partes del mundo”, concluyó.

Harold Gamarra se defiende de críticas por imitar a Chayanne y Emmanuel en Yo soy Chile. Foto: Harold Gamarra/Facebook

