Chiwako, referente de la música electrónica en el Perú: Me gustaría realizar un tema urbano

Chiwako, nombre artístico que creó Carlos González Ríos, lanzó recientemente el videoclip de su cuarto tema titulado “Bailar” con la colaboración de Elisa Tenaud, bailarina y actriz en la serie De vuelta al barrio.

En conversaciones con La República, el músico y artista audiovisual habló sobre el proceso creativo de este sencillo. Además, compartió sus motivaciones, nuevos géneros que pretende explorar y logros que busca alcanzar en la escena musical peruana.

¿Qué tal ha sido la experiencia de trabajar junto a Elisa Tenaud en este nuevo tema?

Trabajar con Elisa ha sido una experiencia genial. Es una chica talentosa y creativa. Le conté el concepto del videoclip y le gustó mucho, al igual que la música de Chiwako. Conectó con el proyecto. Tuvo disposición para todo.

¿Por qué elegiste esta propuesta musical para el tema “Bailar”? ¿De dónde te inspiraste?

Tengo mucha influencia con el new wave y también me ha gustado la estética cyberpunk. Esto último me pareció interesante aplicarlo para “Bailar”. El neón es uno de los elementos representantes (en el videoclip) porque es algo muy de los ochenta. Tomando este y otros elementos se me ocurrió la idea de crear un personaje que viva en un mundo paralelo lleno de luces de neón. Por una razón vive en la oscuridad; quizá por una falta de conexión y, a través del baile, se llena de luz.

¿Qué esperas lograr con este sencillo y con tu música en general?

Lo que busca Chiwako es que las personas se conecten consigo mismas y que encuentre un espacio para ser feliz. Y eso mismo es la metáfora de “Bailar”. La joven empieza a ‘iluminarse’. Es una metáfora.

¿Qué ha sido lo más difícil para ti de emprender este camino junto a tu equipo?

En el Perú hay muchísimo talento. Me siento bendecido por estar rodeado de estas personas, como son quienes conforman Chiwako. Ellos hacen posible que surjan todas las ideas. Con respecto a lo más difícil, sería romper la inercia, esa energía que uno tiene a veces estancada en proyectos que no llegan a surgir. Puedes ser músico, tener muchas canciones que al final quedan en un disco duro. Es difícil, a veces, poder sacarlo y publicarlo.

Ahora que estás despegando y haciéndote un paso en la escena musical, ¿qué objetivos quieres lograr?

Seguir haciendo música. Esto es un arte o bendición que no todo el mundo se puede dar el lujo de hacer. Yo me considero muy afortunado de poder hacerlo. Quiero que la gente escuche mi música para poder seguir produciendo canciones, o en algún momento un álbum.

¿Has pensado en explorar otros géneros?

Me gustaría realizar un tema urbano . En el caso de hacer salsa, implica tener mínimo 10 o 12 músicos. Con estas limitaciones por la pandemia, es complicado hacerlo en este estudio que tengo. Ahora preparo un tema tipo latin house. Vamos a trabajar tambien temas etnotronics, que es una electrónica con ‘pinceladas’ de música andina. Le vamos a poner variedad.

¿Has pensado con quién colaborarías?

Estoy preparando un trabajo con una DJ puertorriqueña que vive en Reino Unido. Ya estamos coordinando en un tema que vamos a colaborar. También estamos abiertos para trabajar con productores y músicos del folclor peruano.

¿Tiene futuro la música electrónica en nuestro país?

Me mantengo optimista. Creo que hay que seguir trabajando y difundiendo lo que hacemos. El Perú tiene mucho talento y potencia para desarrollar músicos y artistas. Creo que toda crisis se convierte en una oportunidad. Lo que nos ha tocado vivir, estar en casa, nos ha permitido viajar interiormente, explorar nuestras emociones y sentimientos para convertirlo en arte y compartirlo con un mensaje positivo.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.