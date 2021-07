Janet Barboza responde a críticas por Reinas del show: “Es bueno tener detractores”

El 26 de junio, Janet Barboza fue presentada como una de las concursantes de Reinas del show, nuevo reality de Gisela Valcárcel que irá todos los sábados a partir de las 10.00 p. m. por América TV. Luego de su primera aparición, la ‘Reina de las movidas‘ se animó a responder a quienes critican su participación en el programa.

La conductora de América hoy aseguró que los comentarios negativos le favorecen en lugar de perjudicarla, pues gran parte de su éxito es gracias a ellos.

“Como siempre, esto no es nuevo, no me afectan las críticas, desde que estoy en la televisión recibo críticas, no le vas a gustar a todos. Y es bueno tener detractores, no puedes ser exitoso sin detractores porque son ellos los que desencadenan la polémica y desencadenan emociones y sensaciones”, aseveró.

Asimismo, Janet Barboza señaló que en esta nueva temporada de Reinas del show se encargará de mostrar que la edad nunca será un impedimento para hacer realidad nuestras metas.

“No siento que la diferencia de años con mis compañeras sea una desventaja. Yo tengo mucha energía porque siempre he tenido una vida muy saludable. Quiero demostrar que no hay edad para tener logros, el límite es mental, no es un tema de edad”, manifestó.

La conductora de TV sorprendió a sus seguidores al pisar la pista de baile de Reinas del show. Foto: captura/Instagram

Janet Barboza se une a Reinas del show

Ante la sorpresa del jurado y el público, Janet Barboza apareció en la pista de baile de Reinas del show y, al terminar su presentación, confesó que le costó mucho regresar.

“El productor Armando Tafur convence hasta las piedras. Nunca me imaginé que después de mi última presentación en el año 2015, que yo iba a regresar a esta pista“, señaló.

