Alejandra Baigorria denuncia agresión a uno de sus trabajadores: “No puedo permitir eso”

Alejandra Baigorria expresó su indignación al comunicar que uno de sus empleados fue agredido mientras se encontraba realizando su trabajo. La integrante de Esto es guerra contó el suceso en redes sociales y anunció que el joven tomará medidas legales.

Según indicó en su cuenta oficial de Instagram, el repartidor estaba haciendo una entrega cuando fue abordado por una persona, quien lo atacó sin razón alguna.

“Es feo ver esto, pero creo que es bueno exponerlo para ver que hay gente que ataca a gente que está trabajando. Un trabajador de mi empresa, que entrega pedidos, ha sufrido una agresión por parte de un señor, totalmente gratis. No sé si es porque es venezolano”, dijo en la plataforma segundos antes de compartir el video del hecho. De esta manera, la empresaria dejó entrever que se habría tratado de un ataque xenófobo.

Alejandra Baigorria aseguró que apoyará al joven en su denuncia y lamentó la conducta del agresor.

“Al señor le dio un ataque, lo insultó, le pegó. Yo no puedo permitir eso ni aquí, ni en la China. Yo le doy todo mi respaldo. Él va a hacer su denuncia y nosotros lo vamos a respaldar en todo. Sé que estamos en una pandemia y todo el mundo está alterado, pero no puedes agredir a nadie”.

Alejandra Baigorria también ha hablado sobre sus negocios y el esfuerzo que tuvo que realizar para tener éxito en el rubro textil. La chica reality comentó a El Popular que las numerosas empresas y emprendimientos que tiene son el resultado de su propio esfuerzo.

“Yo trabajo a full, tengo varias empresas, varias cosas, pero no lo he sacado porque no tengo interés que sepan que son mías. Quiero que se venda el producto por lo que es, y no digan: ‘Ah, es de Alejandra Baigorria’. Trabajo mucho, todo lo que tengo a mí nadie me lo regaló, todo lo que tengo gracias a un esfuerzo muy fuerte“, dijo al medio.

