Madonna sorprende con show en concierto por el orgullo LGTBIQ+ en Nueva York

Regresó a los escenarios. La famosa cantante Madonna reapareció en un concierto por el orgullo LGTBIQ+ que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York.

Después de tres años de ausencia en la música, la popular ‘Reina del pop’ lució una renovada apariencia. Llevaba el cabello tono azul y prendas negras de cuero con trasparencias, además de unas mangas largas en sus brazos de color fucsia.

El evento se realizó en el hotel neoyorquino Standard High Line el viernes por la madrugada. En la fiesta estuvieron presentes otras celebridades como Anderson Cooper, Andy Cohen y Emily Ratajkowski.

Sin embargo, lo que causó furor entre las decenas de jóvenes fue la presencia de Madonna. “¡Es la primera vez que estoy con gente en una fiesta!”, expresó la cantante durante su show, que se ha convertido en viral a través de las redes sociales.

“Celebrar el orgullo sin gente habría sido una tragedia para mí. No den nada por sentado porque nunca se sabe lo que nos espera a todos a la vuelta de la esquina. Aprendan a amarse unos a otros y empiecen por amarse a sí mismos”, agregó la intérprete de “La isla bonita”.

“Hung up” y “I don’t search, I find” fueron las dos canciones que interpretó Madonna. El principal propósito de la fiesta fue reunir fondos para el Centro Ali Forney y la Haus of US, dos organizaciones que trabajan por los derechos de la comunidad LGBT+.

