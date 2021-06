Karla Tarazona recibió espectacular sorpresa de su esposo desde un helicóptero

Karla Tarazona ha dejado atrás los malos momentos que vivió en el amor y ahora vive un sólido matrimonio con Rafael Fernández. La conductora de televisión ya lleva seis meses de casados con su pareja y en cada aparición televisiva ambos aprovechan para demostrar su amor.

Ahora, el esposo de la figura de TV dejó más que sorprendida a su amada luego del último detalle que le dedicó este martes. Todo ocurrió a las afueras de las instalaciones de América Televisión en Pachacamac donde Karla Tarazona había sido invitada a una nueva edición del programa En Boca de todos.

La conductora salió a los exteriores de los sets junto a Ricardo Rondón, quien fue el encargado de avisar el momento exacto de la sorpresa. La Tarazona se encontraba hablando de su relación cuando de pronto se vio un helicóptero sobrevolar los cielos de Pachacamac.

El presentador avisó a Karla para levantar la mirada y ver el mensaje que su esposo había enviado. “Karla, te amo”, decía la romántica sorpresa con el que el empresario le mostraba su amor a su esposa luego de seis meses de matrimonio.

“La verdad, me siento engañada en estos momentos porque él me había dicho otra cosa y después de la última sorpresa me dijo ‘me siento mal porque te había mentido, a la próxima que pase algo te cuento”, indicó Tarazona luego de ver este detalle.

“Para mí es algo muy especial porque nosotros hemos conversado y hemos dicho que el día que tengamos una hijita y tenga que dar la sorpresa va tener que ser así, con helicóptero, y que tiene que salir humo rosado por todos lados y que todo el mundo tiene que ver eso”, añadió.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.