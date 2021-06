Jaime Chincha recibió llamada de niña que le dijo que se “fue corriendo” durante temblor y se convirtió en viral

La reacción del periodista Jaime Chincha durante el fuerte sismo que ocurrió el martes 22 de junio en Lima se volvió tendencia en las redes sociales.

En las imágenes se observa que el comunicador corta la entrevista con sus invitados y abandona en vivo el estudio de grabación de su programa Nada está dicho, que se transmite por RPP.

Sin embargo, eso no fue todo. En medio del susto que generó el movimiento telúrico en la población, Jaime Chincha recibió la llamada de una niña de 9 años que se encontraba sintonizando su programa.

La menor narró que el periodista se “fue corriendo” durante el temblor, pero él le aclaró que salió del set de televisión por protocolo de seguridad. La tierna llamada telefónica entre la niña y Jaime Chincha se ha convertido viral en las redes sociales.

“En eso empezó todo a temblar, vi que el televisor empezó a temblar, y usted fue corriendo, se cortó la llamada con la señora que estaba hablando y en eso usted fue a correr a ver en la antena de RPP”, expresó la pequeña.

“Claro, Almendrita, pero no me fui corriendo exactamente, sino que salí del estudio. ¿Sabes por qué? Porque el estudio es chiquito, así que por medidas de protocolo de seguridad tengo que ir caminando hacia un espacio donde este abierto. Si hubiera corrido, probablemente me caía, no hay que correr. Me tuve que levantar de la mesa, caminar por el estudio y no pude correr porque el piso es resbaloso”, fue la respuesta del periodista.

