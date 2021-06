Pamela agradece a Christian por su segundo lugar en El artista del año: “No me dejaste caer”

Pamela Franco obtuvo el segundo lugar en la temporada 2021 de El artista del año, luego de nueve meses de mantenerse en competencia con impresionantes presentaciones de canto y baile.

En más de una oportunidad, la cantante de cumbia había manifestado lo difícil que le resultaba concentrarse en los ensayos del concurso, pues su bebé recién tenía poco más de un mes de nacida cuando fue convocada por la producción de América TV.

Ante esta situación, Pamela Franco agradeció a su pareja Christian Domínguez por apoyarla y alentarla en cada gala, pese a las dificultades. “Eres un hombre maravilloso, siempre dándome el apoyo que necesito, ni cuando estás lejos me sueltas”, escribió en su perfil de Instagram.

“Llegué a ese segundo lugar por ti 🥰 por que no me dejaste caer, eres todo lo que necesito. Mi pareja, mi amigo, mi cómplice para hacer maldades, por todo eso gracias. Te amo Christian Domínguez Alvarado”, finalizó.

Pamela Franco dedicó un mensaje de agradecimiento a Christian Domínguez, por su apoyo incondicional durante su participación en El artista del año. Foto: Pamela Franco / Instagram

Además del mensaje, Pamela Franco publicó una fotografía en la que se luce al lado del líder de la Gran Orquesta Internacional, quien no tardó en responder a la tierna dedicatoria.

“Mi amor, no soy ni la mitad de persona que tú eres conmigo, no hago más de lo que tú haces por mí, mereces eso y más. Día a día trato de ser el hombre que mereces y le pido a Dios que me ayude a conseguirlo. Te amo, estoy orgulloso de ti, toda la familia lo está, eres una mujer increíble, lo lograste”, escribió el cantante en los comentarios.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.