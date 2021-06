Manolo Rojas sorprende con divertida imitación de Gianluca Lapadula

Para nadie es un secreto que Gianluca Lapadula se ha convertido en uno de los jugadores más queridos de la actualidad en la selección peruana. Esto ha generado que los principales programas humorísticos del medio tomen la imagen del jugador para realizar divertidas secuencias cada fin de semana.

Manolo Rojas no se quedó atrás y publicó un video en el que imita al delantero que jugó la última temporada en Benevento. El cómico salió vestido con la camiseta de la selección y con un bigote falso parodiando la apariencia de un italiano.

Además, el personaje humorístico cantó un cover de “O solo mío”, que tomó como referencia lo que viene pasando en el Perú por los resultados de la segunda vuelta de las elecciones 2021.

Manolo Rojas se conmovió tras recordar a su hermano y padre fallecidos

Manolo Rojas reforzó a ‘Chikiplum’ el último sábado en la final de El artista del año y tras su participación, dejó unas sentidas palabras. El popular humorista tomó el micrófono y recordó a su hermano, quien murió a causa de la COVID-19. El cómico también aclaró que su padre fue otro de los fallecidos que ha dejado la pandemia en el Perú.

“Mi hermano era mi brazo derecho, era mi productor en algunos programas: Por humor al Perú, Risas y salsa: nueva generación. Mi hermano sabía todo. Yo vivo solo, me levantaba y llamaba a mi hermano, hasta porque me dolía el hombro y él tenía solución para todo. Sabía de Derecho, me hizo ganar un juicio, era el mejor que he tenido”, indicó casi entre lágrimas.

